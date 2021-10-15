СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск город с богатой историей. Этапы его развития показали в своём фильме создатели документальной ленты «Город и годы». Картину презентовали к 105-летию столицы Заполярья.

Впрочем, Мурманск продолжает своё развитие и подтверждение тому - планы по благоустройству города-героя.

Что уже сделано, а что только предстоит, журналисты «Арктик-ТВ» покажут и расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».