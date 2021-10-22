СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

«Родной двор – родной город» - уникальный для Мурманска проект, существующий с 2014 года. За это время в разных микрорайонах города на дворовых площадках состоялись десятки праздников, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Не остановила желание соревноваться и весело проводить время и пандемия. А начнём мы новый выпуск программы «Мурманск. Городские хроники» с самого первого спортивного конкурса, который открыли на площадке по улице Маклакова.