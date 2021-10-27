СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Суровый юмор металлургов и лёгкие, но меткие шутки знатоков русского языка и литературы – на сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова состоялся долгожданный полуфинал официальной Мурманской лиги КВН.

Побороться за звание самых весёлых и находчивых вышли 8 команд.

В этом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» мы вспомним, каким был этот сезон для мурманских КВНщиков. Впрочем, почему был? Впереди у участников финальная игра…