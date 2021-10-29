СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Согласитесь, если на вашу машину во время непогоды упадет дерево, довольным вы вряд ли останетесь. Так вот, санитарная обрезка зелёных насаждений в городе велась под чутким контролем специалистов Полярно-альпийского ботанического сада-института.

Подробнее об этом и многом другом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».