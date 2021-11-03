СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

QR-коды, которые необходимы сейчас для нормальной жизни, разделили людей на два лагеря. Сторонников вакцинации и людей, выступающих против прогресса. Последние верят в заговоры, чипирование, ужасные последствия от препаратов и другие мифы, связанные с прививками от коронавируса, называя призывы к вакцинации пропагандой, а вынужденные ограничения - нарушением свобод.

Нет смысла ругаться и спорить. Достаточно посмотреть на статистику, например, в той же Чечне, регионе, в котором давно ввели QR-коды заболевших меньше, чем в Мурманской области, а ведь там жителей в два раза больше, чем у нас.

Не убедительно? Ваше право. Посмотрите на Норвегию, там привилось почти всё взрослое население. Заболевших минимум, ограничений почти нет. Но скептики, наверное, и в этом случае будут гнуть свою линию.

Обо всем этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».