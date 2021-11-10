СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Считанные дни остались до завершения Всероссийской переписи населения. По предварительным данным, в нашем регионе её прошли уже более 500 тысяч человек, большая часть - в Мурманске.

Подробно о том, как идёт переписная кампания, что думают о ней горожане, журналисты «Арктик-ТВ» покажут и расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».