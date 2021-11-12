СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В этом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» мы продолжим говорить о том, как в областном центре идёт перепись населения. Событие масштабное и значимое для всей страны.

Кроме этого, расскажем и покажем, на что влияют полученные данные. Например, зная число детей в том или ином районе областного центра, можно сделать выводы о необходимости запуска новых кружков, секций или модернизации уже открытых пространств, где школьники получают дополнительное образование. Но, обо всем по порядку.