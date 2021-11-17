СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Во всем мире коронавирус не собирается снижать свои обороты, а из-за сезонного ОРВИ и гриппа может дать ещё более серьёзные осложнения. Именно поэтому так важно вовремя защитить организм.

В Заполярье продолжается плановая вакцинация от гриппа. Как и где сделать прививку, можно ли её сочетать с вакциной от Covid-19, журналисты «Арктик-ТВ» покажут и расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».