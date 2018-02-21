СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Президентский проект «Формирование комфортной городской среды» успешно шагает по всей стране. Курс на его реализацию дал лично президент России Владимир Путин. В Мурманске он сразу набрал обороты, а огромную роль в его реализации с первых же обсуждений играли жители столицы Заполярья. Об этапах реализации президентского проекта в программе «Мурманск. Городские хроники» рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».