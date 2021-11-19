СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В столице Заполярья гостит делегация во главе с генеральным консулом Швеции в Санкт- Петербурге Яном Лундином. Основная задача визита - продолжить деловое сотрудничество и наладить культурные связи, которые пострадали за время пандемии.

Ноябрь - последний месяц, когда можно протий вакцинацию от гриппа. Школьникам её, к слову, делают после согласия родителей в образовательных учреждениях, где есть медицинские кабинеты. Так же в школах начали менять оконные блоки, так городские власти решили расширить программу «Тёплое окно».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске «Мурманск. Городских хроник».