СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В ноябре заканчивается кампания по вакцинации от гриппа. Особенно важно сделать эту прививку пожилым людям. Пик заболеваемости, по прогнозам экспертов, может прийтись на начало будущего года, но к этому времени у привитых уже сформируется устойчивый иммунитет, подчеркивают специалисты.

Поддержать здоровье поможет и рыбный жир. Его, к слову, уже на протяжении 10 лет дают в качестве добавки мурманским дошколятам.

Обо всём этом подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».