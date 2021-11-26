СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Рекордная за последнее время партия сельди поступила в Мурманский морской рыбный порт. В наш город её доставил рефрижератор с фарерских островов.

А вот логистика передвижений по самому областному центру скоро станет проще - часть маршрутов удлинят. Для этого закупят для предприятия «Электротранспорт» новую технику.

А ещё Мурманск можно назвать культурной столицей Заполярья - только на этой неделе у нас запустили несколько проектов, связанных с искусством и творчеством.

Подробности обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».