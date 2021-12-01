СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске состоялись выборы нового сити-менеджера. Депутаты городского Совета депутатов делали свой выбор между двумя кандидатами. Процесс был непростым и занял три часа…

От главы администрации областного центра зависят многие процессы, в том числе, например, связанные с системой образования. Ряд школ в этом году заметно преобразились благодаря проекту «Arctic schools».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».