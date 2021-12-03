СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея и ДК моряков забуксовала. Строители столкнулись с неожиданными сложностями при ведении работ. Помимо дополнительных финансовых затрат, эти трудности заметно сдвинут сроки сдачи знаковых для мурманчан объектов.

А вот праздничную иллюминацию в центре города уже запустили, новые растяжки на проспекте Ленина переливаются как сполохи северного сияния.

Под Авророй Бореалис на домашнем поле сыграли и мурманские хоккеисты. ХК «Мурман» сошёлся со «Стартом» из Нижнего Новгорода.

На этой неделе представил новый спектакль и Арктический театр - это интерактивное представление-прогулка.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».