СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сотрудничество с Израилем в сферах науки и культуры, обновление библиотек, которые постепенно становятся не просто книгохранилищами, а современными точками притяжения, и награждение волонтёров, добровольцев, трудившихся во время пандемии в Мурманске и других населённых пунктах нашего региона.

Это темы сегодняшнего выпуска программы «Мурманск. Городские хроники». Обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ»