СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Украшение ёлки в центре Мурманска можно назвать самым необычным за последние годы. Да, и в целом город как никогда преобразился, важно, что выглядит всё гармонично, а элементы украшений подобраны со вкусом - во многих точках в едином стиле.

А ведь Пять Углов может преобразиться до неузнаваемости! Впрочем, пока у горожан есть возможность повлиять на проект будущей реконструкции. Если коротко, то в центре разобьют парк, по которому будет приятно гулять и фантазировать.

Заполярную столицу можно назвать городом романтиков, здесь вопреки недостатку света снимают кино, сюда за вдохновением приезжают писатели, здесь ходят самые северные троллейбусы.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»