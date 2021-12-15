СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Для части северян первые в жизни паспорт получать волнительно. В последнее время это событие для школьников стараются сделать праздником. Вручают важный в жизни документы в торжественной обстановке.

Талантливых детей в Мурманске много, например, недавно сборная города приняла участие в форуме «Шаг в будущее» и не там выступила, но и вернулась с наградами.

В областном центре, к слову, работает лучший в регионе детски сад, как учреждение получило такой высокий статус журналисты «Арктик-ТВ» покажут и расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».