СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Реконструкция площади Пять Углов в Мурманске - тема животрепещущая. Кому-то проект, предложенный бюро «ХВОЯ» из Санкт-Петербурга нравится, ну, а кто-то считает объединение территории у ДЦ «Арктика» и «Меридиан» в одно пешеходное пространство – идеей не самой удачной. Ведь в центре города и так не хватает парковок, да и проезд по улице Воровского, по мнению некоторых горожан, закрывать не стоит.

Но какими бы ни были будущие изменения, они должны учитывать нашу северную специфику, например, отсутствие естественного света зимой.

Тему того, как легче перенести период полярной ночи, раскрыли мурманские врачи. Один из способов – яркие впечатления, которые можно получить, наблюдая за игрой любимой команды по хоккею или же самому встав на лёд.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».