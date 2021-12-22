СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Команда по бенди «Мурман», окрылённая победой в матче с «Енисеем», сошлась на домашнем поле с «Уральским трубником». Помогли ли одолеть соперника из Свердловской области домашние стены?

А вот юные мурманские фигуристки соревнуются сами с собой, с волнением и переживаниями перед выступлением. Это вам не командная игра, какой считается и КВН.

Мурманские юмористы поставили точку в сезоне, на сцене «Кировки» состоялась финальная игра.

А ведь в Мурманске открыли ещё одну сцену - закончен ремонт Мурманского областного драматического театра. Сейчас в культурном учреждении идут новогодние представления - губернаторские ёлки.

Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».