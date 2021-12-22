День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.21 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Команда по бенди «Мурман», окрылённая победой в матче с «Енисеем», сошлась на домашнем поле с «Уральским трубником». Помогли ли одолеть соперника из Свердловской области домашние стены?
А вот юные мурманские фигуристки соревнуются сами с собой, с волнением и переживаниями перед выступлением. Это вам не командная игра, какой считается и КВН.
Мурманские юмористы поставили точку в сезоне, на сцене «Кировки» состоялась финальная игра.
А ведь в Мурманске открыли ещё одну сцену - закончен ремонт Мурманского областного драматического театра. Сейчас в культурном учреждении идут новогодние представления - губернаторские ёлки.
Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Д.О. Вернер
20.12.21 13:47
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится?
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
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