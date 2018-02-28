СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Вообразить каким может стать родной Мурманск уже через несколько лет может каждый его житель. Но много придумывать не придётся, все уже можно увидеть воочию, правда, на дизайн-проектах. Графические макеты представлены на выставке, посвященной благоустройству общественных территорий, организованной в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Именно об этой программе, а также о праздничных событиях, которые, безусловно, объединяют горожан и позволяют чувствовать себя уютнее в родном городе, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в новом выпуске «Мурманск. Городские хроники».

19 особенно привлекательных идей, как улучшить Мурманск, поступили от горожан. Они легли в основу дизайн-проектов, за которые можно будет проголосовать 18 марта. Каждое предложение имеет своих сторонников, поэтому за победу на этих очень необычных выборах ещё придётся побороться. Среди фаворитов: набережные Семёновского и Ледового озера, скверы на улицах Шабалина, Фролова, в переулке Русанова, зелёные зоны у озера Среднего и Ручья Чистого. В Росляково рассматривается проект благоустройства на улице Молодёжной. С полным списком можно познакомиться на сайте администрации Мурманска. И конечно подойти к голосованию ответственно – ведь мы будем выбирать будущее родного города. Чему же жители областного центра отдают предпочтение уже сейчас?

- Всё хорошо, в каждом городе свой ландшафт и какие-то специфические постройки. Нужно подстраиваться так, чтобы это не нарушало городскую красоту, чтобы не выпячивалось. Чтобы сквер был к месту, чтобы горожане действительно в нём гуляли.

- Я живу на улице Берега, у меня есть предложение: озеро у дома № 101 благоустроить необходимо.

Семёновское озеро – показательный пример, того как зона отдыха за несколько лет может измениться. Неухоженные берега водоёма превратились в один из лучших городских парков. Вот только комплекс с его новшествами видели далеко не все горожане. Большинство из нас редко выезжают за пределы своего района, особенно, если работа находится неподалеку от дома. Примерно такой же логики придерживались и в администрации города, когда организовывали экскурсию по зоне отдыха для почётных жителей города-героя.

- Это пожилые люди, которые из дома практически не выходят. Они редко бывают на больших мероприятиях – возраст сказывается, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Сегодня появилась возможность у депутатов вместе с почётными жителями города погулять, а им выйти и посмотреть на любимый город. Они начинали строить Мурманск, они помнят его таким, каким он был раньше.

Преподаватель технического университета профессор Владимир Гроховский в заполярье приехал из Астрахани по распределению после окончания вуза. Но к Мурманску у почётного гражданина города-героя особое отношение. Его тесть защищал дома, лежащие у подножия сопки, где сейчас установлен памятник стойкости и мужества горожан от бомбардировок захватчиков. Запечатлённое на старых военных фотографиях, ставших частью мемориала, знакомо Владимиру Александровичу еще по семейным альбомам.

- На таких комплексах, на таких мемориалах нужно воспитывать нашу молодёжь, - уверен Владимир Гроховский, почётный гражданин города-героя Мурманска. - То, что пережило поколение войны, это страшно, низкий им поклон. Как рассказывал мой тесть, действительно было кошмарно здесь, особенно в июне 1942 года, когда здесь около 105 немецких самолёта совершили бомбардировку.

В большинстве случаев такие изменения в облике города его старожилам нравятся, но некоторые моменты они все же подвергают критике. Высказать свои замечания по благоустройству общественных зон отдыха могут и остальные жители города. 19 особенно привлекательных идей, поступивших от горожан, уже легли в основу дизайн-проектов, за которые можно будет проголосовать 18 марта.

В Мурманске продолжается зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять», в рамках которого на общественных пространствах и дворовых территориях проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.

В рамках фестиваля на спортивной площадке во дворе дома № 10 по улице Капитана Маклакова состоялось открытие пятого сезона проекта «Родной двор — родной город», организованного комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Главная цель проекта — возрождение дворового спорта, чтобы мурманчане выходили на улицу и не стеснялись заниматься спортом на свежем воздухе.

— Программа сегодняшнего спортивного праздника приурочена к XXIII Зимним Олимпийским играм. Спортивно-развлекательная составляющая мероприятия связана с зимними видами спорта, входящими в программу олимпийских игр, — рассказал начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Андрей Авсянкин.

В 2018 году мурманчан ждут новые эстафеты, аттракционы, дворовые игры, интересные мастер-классы и показательные выступления спортсменов. Также в рамках проекта при участии Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Мурманска вернется раздел по демонстрации тестов ГТО на площадках, оборудованных снарядами.

По результатам командных конкурсов определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты в упражнениях конкурса спортивных рекордов на каждом мероприятии награждаются призами и дипломами.

дворовых территориях проводятся различные культурные и спортивные

события, например проект «Родной двор – родной город», который уже 5 сезон подряд собирает поклонников активного отдыха. А что может быть лучше, чем провести выходной, всей семьей на свежем воздухе?!

Ни один большой праздник не остается без внимания со стороны городских властей. В этом году 23 февраля отмечали два дня. Основные гуляния развернулись на площади в центре города. О храбрости и мужественности участникам праздника напоминала эстафета «Курс молодого бойца», куда входили упражнения на скорость, меткость, сноровку и силу.

Торжество развернулось на площади Пять Углов. Перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» была организована работа игровых площадок, попробовать свои силы в тематических конкурсах и эстафетах смогли взрослые и дети.

Пришедших на праздник не оставили равнодушными захватывающие соревнования по историческому фехтованию. Также прошли показательные выступления воспитанников клуба каратэ «Рожков Додзе» и участников десантного военно-патриотического клуба «Витязь».

Жители и гости Мурманска не только с удовольствием участвовали в гуляниях, но и поздравляли всех защитников родины с праздником.

Начавшийся снегопад ничуть не испортил праздничного настроения. Народные гуляния продлились несколько часов. Все участники конкурсов получили призы и вдоволь повеселились на игровых площадках, не уставая радоваться возможности отмечать такие патриотичные праздники на ухоженной облагороженной территории, о которой позаботились городские власти.

Работа по благоустройству общественных территорий велась в Мурманске и раньше, вот только темп строек был не таким быстрым. Охватить несколько объектов, да к тому же не забыть и о дворах удалось только после старта проекта «Комфортная городская среда». С поддержкой федерального центра облагораживать столицу Заполярья стало гораздо проще и значительно быстрее.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с представителями заполярного студенчества. Главная тема встречи - обсуждение планов по проекту «Комфортная городская среда».

Работа по благоустройству общественных территорий велась в Мурманске и раньше, вот только темп строек был не таким быстрым. Охватить несколько объектов, да к тому же не забыть и о дворах, удалось только после старта проекта «Комфортная городская среда». С поддержкой федерального центра облагораживать столицу Заполярья стало гораздо проще и значительно быстрее.

- В прошлом году было выделено 20 млрд рублей на всю Россию. Это очень большие деньги, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Эти финансы выделяются для того, чтобы муниципалитеты могли обустраивать городскую среду.

Неотъемлемое условие – это участие в формировании комфортной среды. Мурманчанам дали возможность не только голосовать за уже представленные проекты, но и предлагать свои, а так же вносить изменения и корректировки в готовые дизайн-идеи. В работу включаются не только люди старшего поколения, обычно неравнодушные к жизни муниципалитета, но и студенты, с которыми встретился глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Ознакомиться с проектами конкурса «Комфортной городской среды» и внести свои корректировки пока ещё может каждый житель столицы Заполярья. Для этого координаторы проекта организовали выставку дизайн-идей на втором этаже делового центра «Арктика». Представленные работы позволяют представить, как будет выглядеть наш город в ближайшее время.

В Детском доме творчества школьники представили свои макеты благоустроенных зон, в которых выразили пожелания о Мурманске будущего.

В школах стартовала акция, в рамках которой ученики могут представить макеты тех мест, которые, по их мнению, заслуживают кардинальных перемен. Например, ребята из прогимназии № 51 в Ленинском округе хотят благоустроить свой район и в частности сквер на Семёновском озере. Их дизайн-проект и задумка достаточно оригинальны.

- Мы хотим добавить ещё два объекта: утиный островок, чтобы маленькие уточки, которые прилетали и выводили утят, могли хорошо приспособиться к жизни в нашем Мурманске; добавить мост, чтобы не обходить озеро, а сразу идти к центру творчества, - поясняет Диана Филиппова, ученица прогимназии № 51.

Среди детских макетов можно было увидеть самые фантастические: и мультимедийную остановку, где каждый сможет почитать книги во время ожидания транспорта, и даже судно с алыми парусами в мурманском порту. Такие масштабные идеи ребятам было бы непросто реализовать без поддержки взрослых.

Эта творческая акция стартовала во всех городских школах, в ней может поучаствовать любой ученик, воплотив свои идеи не только в моделях, но даже в рисунках и сочинениях.

- Учащиеся 31 и 33 школ хотят, чтобы был сквер на улице Шабалина, где они проводят различные патриотические акции, появился мемориал этому знаменитому человеку, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска.

Проект реализуется в рамках президентского проекта «Формирования комфортной городской среды». Так что вполне возможно, что эти задумки получат реальное воплощение.