СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Мурманск готов к встрече Нового года! В центре открыли большую праздничную ярмарку, улицы украшены, город буквально застыл в ожидании, как школьник перед зимними каникулами.
Но что огорчает, так это выступление ХК «Мурман», команды по хоккею с мячом. Клуб закрыл год не совсем так, как хотели бы болельщики. Быть может, Дедушка Мороз поможет спортсменам обрести сыгранность и мотивацию.
Её, кстати, немало у мурманских спасателей, которые недавно отметили профессиональный праздник.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Но что огорчает, так это выступление ХК «Мурман», команды по хоккею с мячом. Клуб закрыл год не совсем так, как хотели бы болельщики. Быть может, Дедушка Мороз поможет спортсменам обрести сыгранность и мотивацию.
Её, кстати, немало у мурманских спасателей, которые недавно отметили профессиональный праздник.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».