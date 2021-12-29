СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готов к встрече Нового года! В центре открыли большую праздничную ярмарку, улицы украшены, город буквально застыл в ожидании, как школьник перед зимними каникулами.

Но что огорчает, так это выступление ХК «Мурман», команды по хоккею с мячом. Клуб закрыл год не совсем так, как хотели бы болельщики. Быть может, Дедушка Мороз поможет спортсменам обрести сыгранность и мотивацию.

Её, кстати, немало у мурманских спасателей, которые недавно отметили профессиональный праздник.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Но что огорчает, так это выступление ХК «Мурман», команды по хоккею с мячом. Клуб закрыл год не совсем так, как хотели бы болельщики. Быть может, Дедушка Мороз поможет спортсменам обрести сыгранность и мотивацию.

Её, кстати, немало у мурманских спасателей, которые недавно отметили профессиональный праздник.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».