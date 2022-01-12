СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Новый 2022 год в Мурманске начался по-деловому - с открытия «Фабрики процессов». Её специалисты могут помочь региональным предприятиям повысить эффективность труда.

Почти сразу после праздников на широте Мурманска северяне встретили первый рассвет. Его, скорее всего, могли видеть и моряки первого полярного конвоя, который в январе1942 года пришёл в мурманский порт с помощью, поставляемой по программе ленд-лиза.

А ещё в Рождество наши хоккеисты встретились на домашнем поле с командой «Водник» из Архангельска.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».