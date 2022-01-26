День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.22 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
На минутку забудем про уборку города, вывоз снега со дворов, сосульки и другие коммунальные неурядицы. Начало недели, несмотря на будни, выдалось праздничным. Мы дружно поздравляли всех студентов и особенно Татьян. И радовались пополнению ледокольного флота новым судном. Атомоход «Сибирь» скоро выйдет в первый свой рейс на Севморпуть.
Как «Сибирь» ломает лёд, так же дети-вандалы крушат новенькие игровые площадки в Мурманске.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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