СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На минутку забудем про уборку города, вывоз снега со дворов, сосульки и другие коммунальные неурядицы. Начало недели, несмотря на будни, выдалось праздничным. Мы дружно поздравляли всех студентов и особенно Татьян. И радовались пополнению ледокольного флота новым судном. Атомоход «Сибирь» скоро выйдет в первый свой рейс на Севморпуть.

Как «Сибирь» ломает лёд, так же дети-вандалы крушат новенькие игровые площадки в Мурманске.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».