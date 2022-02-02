СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Новость о строительстве собора в Мурманске на улице Буркова привлекла внимания к Мурманской Епархии, наверное, больше чем все праздничные службы в храмах региона. Впрочем, в церковь надо ходить, а дискуссии разгорались в основном в интернете.

Телефон с доступом в сеть есть у каждого, а вот желание помолиться нет. Впрочем, далеко не все понимают выбор того, что могут построить на месте пустыря. И там точно не будет аквапарка или же парка аттракционов, да и многих других учреждений, о которых мечтают некоторые горожане. К слову, и чёткого – будем строить, вот план, вот фундамент и первый кирпич, пока тоже нет. Возможно, что инициатива изживет себя, как это было с некоторыми проектами раньше.

Планы могут поменяться, да и финансирование, как и удача, вещь очень капризная. Мурманск - город контрастов, в котором хватает проблем и покрупнее, вот только касаются они не всех сразу, а лишь горстки людей. Таких проблем, как, например, у жителей на улице Подстаницкого, 4. В одном из подъездов дома разваливается стена, увы, а принимаемых мер недостаточно. Впрочем, ситуация с управляющими компаниями всё же стала получше, теперь вот работу дворников будут контролировать через приложение, да и порадоваться на это неделе есть чему, например, ХК «Мурман» в этот раз не подвел болельщиков.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».