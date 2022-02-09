СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В январе текущего года грузооборот Мурманского морского рыбного порта показал более чем двукратный рост, а скоро сюда привезут и народную рыбу - мойву, промысел которой в Баренцевом море разрешали впервые за три последних года. На предприятии работают и ветераны, один из них докер Михаил Мисечко недавно отметил трудовой юбилей – 40 лет работы в порту.

Тем временем в МГТУ готовят новые кадры для рыбной промышленности, в том числе нового направления – аквакультуры. В стенах вуза даже есть специальная лаборатория – мини садки для выращивания рыбы.

А на «Атомфлоте» хотят «оцифровать» сервисы проводки по Севморупути, судоходство в Арктике тем самым планируют сделать круглогодичным.

Живёт Мурманск и культурной жизнью, какой? Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».