Россия и Норвегия в этом году возобновят промысел мойвы«Витязь» зажигает огни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.22 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В январе текущего года грузооборот Мурманского морского рыбного порта показал более чем двукратный рост, а скоро сюда привезут и народную рыбу - мойву, промысел которой в Баренцевом море разрешали впервые за три последних года. На предприятии работают и ветераны, один из них докер Михаил Мисечко недавно отметил трудовой юбилей – 40 лет работы в порту.

Тем временем в МГТУ готовят новые кадры для рыбной промышленности, в том числе нового направления – аквакультуры. В стенах вуза даже есть специальная лаборатория – мини садки для выращивания рыбы.

А на «Атомфлоте» хотят «оцифровать» сервисы проводки по Севморупути, судоходство в Арктике тем самым планируют сделать круглогодичным.

Живёт Мурманск и культурной жизнью, какой? Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В два раза больше предпринимателей Мурманской области смогут получить «Губернаторский стартап»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 51 копейку, доллар потерял 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законодательная инициатива регионального комитета по тарифному регулированию была поддержана и принята на федеральном уровне
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика