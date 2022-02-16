СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

День всех влюбленных - праздник для жителей России неофициальный. Но тем не менее, он популярный и масштабный. Мурманск в этом отношении не исключение. 14 февраля на «Арктике» в центре Мурманска зажгли огни в форме сердца. Свет из окон был виден даже, несмотря на метель в городе.

Однако для многих этот праздник формальность, они и аналогичный православный день Петра и Февронии не отмечают. Для остальных пар это повод ещё раз выразить свои чувства ко второй половине.

К слову, возраст для высоких чувств не проблема или препятствие. Главное, это нравственность и уважение в отношениях, о которых многие забывают. Подробнее об этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».