СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Комплексное путешествие по Кольскому Заполярью – вполне рабочий проект. Так, в Мурманске встретили чартерный рейс с туристами, которым предстоит ловить северное сияние в Териберке или же на снегоходах добираться к полуострову Рыбачьему.

А вот Мурманские пенсионеры могут улететь в другие регионы на отдых, причём стоимость билета им компенсирует Пенсионный фонд России.

Пожилые люди нередко принимают участие и в воспитании подрастающего поколения, да и трибуны матчей по хоккею с мячом заполняют не в пример молодым.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Градские хроники».