СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Абстрагируемся от мировой повестки и сосредоточимся на Мурманске - событиях мирных, будничных и праздничных.

Вопросы развития региона обсудили представители власти и бизнеса на форуме «Ворота в Арктику», делегаты на сессию приехали со многих субъектов страны. Многие подчеркнули, что наш регион благодаря преференциальным режимам привлекателен для ведения своего дела.

А ещё он хорош для развития спорта. Например, команда «Мурман» сыграла свой последний мачт в сезоне, он для хоккеистов выдался непростым. Каким бы не было положение в турнирной таблице, время отмечать Масленицу, печь блины или пробовать их на ярмарке «На Севере – Весна!», которая работает в центре города.

Весну встречают и артисты драматического театра, которые на малой сцене подготовили интересную премьерную постановку «Прибайкальская кадриль».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске «Мурманск. Городские хроники».