СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В этот раз программу «Мурманск. Городские хроники» мы посвятим спорту.

Сложно сказать, как будет дальше, но пока нам есть, чем гордиться! Например, совсем недавно до массовых ограничений с соревнований вернулся Илья Баланов, который стал чемпионом Европы по тайскому боксу, так сказать, запрыгнул в вагон «уходящего поезда».

А вот лыжной сборной России повезло гораздо меньше. С соревнований в Норвегии их сняли, возвращаться домой пришлось через Мурманск. В аэропорту города-героя лыжников встречал губернатор, он же чуть позже принял участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска.

Про футбол мы тоже не забыли, правда, про детский.

Обо всём подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».