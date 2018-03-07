СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Этим летом мурманским строителям придётся приложить максимум усилий, ведь помимо благоустройства дворовых территорий, в городе реконструируют и несколько общественных зон. Вопрос лишь в том, каких?

Чтобы обновить действительно самые популярные среди жителей Мурманска парки, скверы и аллеи, в администрации решили сначала собрать предложения самих горожан относительно будущего облика мест отдыха. А после, основываясь на опросе, сделали дизайн-проекты 19 объектов, за которые и предстоит проголосовать 18 марта. Но, несмотря на это, среди идей уже наметились явные лидеры. О приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» журналисты «Арктик-ТВ» рассказывают в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».