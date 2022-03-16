СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Каждому из нас ещё только предстоит смириться с новой реальностью. С реальностью без части западной культуры потребления, к которой мы так привыкли. Но свято место пусто не бывает. Ушедшие с рынка магазины либо вернутся, либо их заменят другие. Сложнее с лекарствами.

А вот рыба, наоборот, идёт на прилавки. Например, мойву в Мурманске ждут с нетерпением. За неё, к слову, можно расплатиться картой «Мир», платёжная система работает и бесконтактно с телефона.

Спорт вне политики, если дело не касается межгосударственных отношений, поэтому в городе, как и прежде, проходит Праздник Севера.

Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».