СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Новый порт уже скоро должен появиться на западном берегу Кольского залива, а в центре города, на месте заброшенного судоремонтного завода, вырастете комплекс «Новый Мурманск» - планы по строительству важных объектов обсудили глава региона и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кузницей кадров для Арктических проектов считается МГТУ - в стенах учреждения готовят и химиков, а чтобы заинтересовать школьников поступать учиться сложной профессии, студенты вуза организуют шоу-программы, во время которых прозрачная вода превращается в «золото».

Золотыми можно назвать и руки грумеров, которые превратили бездомных собак в опрятных милых животных. Это хороший шанс для питомцев приюта обрести новых хозяев.

А на сцене Мурманского областного драмтеатра «Маскарад» - премьерный спектакль по произведению Лермонтова.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».