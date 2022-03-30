День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.22 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Суперсовременные МРТ-аппараты появились в Мурманской областной клинической больнице. Исследования теперь будут более точными и быстрыми.
Скоростью отличились и лыжники, участники мурманского 50-километрового марафона.
Самое зрелищное событие Праздника Севера отгремело, а вот концерты #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, посвященные современной академической музыке, только ещё будут, мы побывали на одной из репетиций музыкантов.
Произошло на неделе и ещё одно запоминающееся культурное событие – региональный этап конкурса чтецов «Живая классика».
Обо всём подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
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30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
Д.О. Вернер
29.03.22 13:10
А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР?
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
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