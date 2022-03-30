СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Суперсовременные МРТ-аппараты появились в Мурманской областной клинической больнице. Исследования теперь будут более точными и быстрыми.

Скоростью отличились и лыжники, участники мурманского 50-километрового марафона.

Самое зрелищное событие Праздника Севера отгремело, а вот концерты #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, посвященные современной академической музыке, только ещё будут, мы побывали на одной из репетиций музыкантов.

Произошло на неделе и ещё одно запоминающееся культурное событие – региональный этап конкурса чтецов «Живая классика».

Обо всём подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».