СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

У Мурманска теперь два новых руководителя! Депутаты горсовета определились с мэром и кандидатурой руководителя администрации. Первый дал присягу ещё во время заседания, а второй подписал контракт чуть позже.

За политической повесткой едва не потерялись новости об установке доски историку, краеведу Ивану Ушакову и презентации книги одного из самых пожилых журналистов региона Василия Белоусова.

На смену опытным корреспондентам приходят юные дарования, в том числе ученики «Академии телевидения». На этой неделе ребята прошли квиз в стенах МГТУ.

А ещё в Мурманске официально поставили точку в 87-ом Празднике Севера. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».