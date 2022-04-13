СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

О Юрии Алексеевиче снято немало фильмов, вот и наши кинематографисты обращают внимание на историю Заполярья, например, один из участников губернаторского гранта планирует создать фильм об аэронавтах.

Почувствовать ощущение полёта, пусть и секундное, могли и участники аква-шоу «Север на волне». Но прыгая в воду или, тем более, выходя на лёд, стоит быть предельно внимательным. Об этом спасатели рассказали школьникам.

Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».