СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Весна в Мурманске до начала субботников и масштабных уборок - время унылое, серое и грязное. Дело даже не в просевших кучах почерневшего снега и мусора, а в ровном ковре из собачьих экскрементов. Говоря языком молодёжи, «владельцам питомцев зашкварно», или по-другому, позорно убирать за своими Тузиками, Тобикамии и Бобиками. Зато не позорно ходить по отходам жизнедеятельности собачек. И это город-герой, который 9 мая отметит 77-ю годовщину Победы.

Мурманск, конечно, приберут, но чем дальше от центра и маршрута движения парадной колонны, тем больше будет нюансов. Наши предки преодолели страшные неурядицы, а многие из их современников не в состоянии справиться с собственной ленью и свинством.

Подробно об актуальной для северян теме расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».