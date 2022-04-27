СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск широко отметил Пасху. Этот праздник давно вышел за рамки только религиозного. Это подтверждает и ряд исключительно развлекательных событий. Одно из таких - ярмарка в центре города «На Севере - светло!».

Но при этом ещё и холодно. Впрочем, это не помешало организовать и провести реконструкцию одного из боев за освобождение Заполярья. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».