День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.22 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Куда поехать этим летом? Таким вопросом задаются многие жители региона. Ответ, как ни странно, не столь очевиден. Сегодня доступен не только туризм внутри страны.
На фоне поисков направлений мимо внимания многих могла пройти новость о появлении в Мурманске секвенатора ДНК, оборудование крайне важное для больных ВИЧ. В стенах бывшего ПИНРО состоялось последнее в череде торжественных событий, приуроченных к 100-летнему юбилею института. А на сцене Мурманского областного театра кукол состоялась премьера спектакля «Колдунья с улицы Муфтар».
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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