СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Куда поехать этим летом? Таким вопросом задаются многие жители региона. Ответ, как ни странно, не столь очевиден. Сегодня доступен не только туризм внутри страны.

На фоне поисков направлений мимо внимания многих могла пройти новость о появлении в Мурманске секвенатора ДНК, оборудование крайне важное для больных ВИЧ. В стенах бывшего ПИНРО состоялось последнее в череде торжественных событий, приуроченных к 100-летнему юбилею института. А на сцене Мурманского областного театра кукол состоялась премьера спектакля «Колдунья с улицы Муфтар».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».