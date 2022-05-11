СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманск приехал цирк! Но так ли хорошо содержат его артистов -животных? Мы решили выяснить это вместе с ветеринаром. На воздушных гимнастов под куполом цирка любопытно посмотреть даже профессиональным акробатам…

В Мурманске наградили лучших спортсменов и тренеров. Соревнования бывают разными, например, по пулевой стрельбе или стрельбе из лука, которые проводят в Мурманске.

А ещё в мае между Днем весны и труда и праздникам Победы почти незаметным остаётся День радио.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».