В Мурманске состоялась конференция, посвящённая вопросам ликвидации радиационного наследия Советского Союза. Прежде всего, подводных лодок, затопленных или потерпевших крушение в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море. Заговорили об этом в связи с возросшим интересом к транспортным возможностям Севморпути.

В Мурманске состоялась конференция, посвящённая вопросам ликвидации радиационного наследия Советского Союза. Прежде всего, подводных лодок, затопленных или потерпевших крушение в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море. Заговорили об этом в связи с возросшим интересом к транспортным возможностям Севморпути.

Улучшение экологии - повод не уезжать из Заполярья и даже построить своё жильё. Как это делают первые участники программы «Свой дом в Арктике».

А на участке рядом с домом можно обустроить огород и вырастить цветы и полезные растения.

А красота Кольского полуострова притягивает в наш регион кинематографистов. Например, в Мурманске снимают фильм о джазе и проводят «гаражные» распродажи.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Специальный репортаж: Мурманск. Городские хроники».