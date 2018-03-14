СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» – в руках мурманчан. Уже 18 марта жители заполярной столицы будут выбирать не только президента страны, но и голосовать за лучший дизайн-проект по благоустройству парков, скверов, городских аллей, общественных мест отдыха и придомовых территорий. О том, какие проекты будут представлены на голосование, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в очередном выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Сквер по переулку Русанова – по истине популярное место у мурманчан. Расположен он недалеко от одного из крупнейших в городе торговых центров и через него каждый день прогуливаются сотни людей. Возможно, именно эта общественная территория, вошедшая в программу «Формирование комфортной городской среды», уже в этом году изменится до неузнаваемости. А пока горожане делятся своими соображениями по поводу того, как можно улучшить этот скверов.

Согласно разработанному проекту здесь высадят новые деревья, кустарники, а чтобы зимой горожане сохраняли воспоминания о лете, в парке установят декоративную инсталляцию в виде шара, украшенного цветами.

Планируется привести в порядок и тротуары, установить овальные скамейки и современные прожекторы. Чтобы вандалы не смогли испортить обновленный парк, по периметру установят камеры видеонаблюдения.

А вот на празднике, организованном в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять», в сквере на улице Ленинградской каждый житель города мог ознакомиться с дизайн-проектами объектов благоустройства. Для тех, кто замерз и проголодался, работали уличные кафе, где готовили шашлыки, пиццу, сладости, подавали горячий чай и кофе. Праздник получился ярким, красочным и запоминающимся…