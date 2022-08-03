СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Элисабет Эллингсен – теперь уже скандально известная сотрудница норвежского консульства навлекла на себя гнев губернатора нашего региона и МИД России. Ругала русских представительница дипмиссии в гостинице «Арктика».

Элисабет Эллингсен – теперь уже скандально известная сотрудница норвежского консульства навлекла на себя гнев губернатора нашего региона и МИД России. Ругала русских представительница дипмиссии в гостинице «Арктика».

На здании данного центра, к слову, перестали ходить часы, на что обратили внимание жители Мурманска.

Время в городе, впрочем, не остановилось. Например, на территории Больничного городка продолжается строительство нового корпуса онкодиспансера.

Отметили в областном центре и день ВДВ, а ещё Всемирный день почтового ящика.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».