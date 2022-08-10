СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В этом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» поговорим о капитальных ремонтах на примере одного из дворов в Ленинском округе и расскажем, почему ТСЖ при грамотном руководстве – лучшая форма управления многоквартирным домом.

В этом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» поговорим о капитальных ремонтах на примере одного из дворов в Ленинском округе и расскажем, почему ТСЖ при грамотном руководстве – лучшая форма управления многоквартирным домом.

А напоследок заглянем в рыбный порт Мурманска, где работают огромные рефрижераторы.