СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманскому школьнику Владиславу Денисову необходима помощь. Ребёнок нуждается в лечении, получить которое в России невозможно. Откликнулись врачи из Израиля, но жизненно необходимая операция по присадке костного мозга стоит неподъемных для семьи средств.

Мурманскому школьнику Владиславу Денисову необходима помощь. Ребёнок нуждается в лечении, получить которое в России невозможно. Откликнулись врачи из Израиля, но жизненно необходимая операция по присадке костного мозга стоит неподъемных для семьи средств.

А в это время из Донбасса вернулся один из волонтёров, участвовавших в помощи жителям ДНР и ЛНР.

Мурманские байкеры, напротив, отправились на юг – в Крым.

А ещё этим летом возродили футбольный клуб «Север». Забегая вперед, скажем, что в своей лиге ребята выступают очень неплохо.

Подробно обо всём этом покажем и расскажем в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».