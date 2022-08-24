День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.22 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Жить на севере в Заполярье – всё- таки испытание. Но высокие широты – край немыслимой по красоте природы, на которую большая часть городских жителей не обращает внимание. А ведь в походах или поездках по региону можно отдохнуть.
Да, чего уж там говорить об области, немало горожан не бывают в соседних районах, не видели местные достопримечательности, от которых туристы приходят в восторг. «Например», - скажите вы? А много ли жителей областного центр бывали на борту ледокола «Ленин»? Уверен – единицы.
Мурманск пришёлся по душе и настоятелю римско-католической церкви отцу Алехандро, наверное, потому что окна церкви, в которой он служит, выходят на залив, на побережье которого совсем скоро развернётся масштабный фестиваль «Гольфстрим».
Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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