СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Жить на севере в Заполярье – всё- таки испытание. Но высокие широты – край немыслимой по красоте природы, на которую большая часть городских жителей не обращает внимание. А ведь в походах или поездках по региону можно отдохнуть.

Да, чего уж там говорить об области, немало горожан не бывают в соседних районах, не видели местные достопримечательности, от которых туристы приходят в восторг. «Например», - скажите вы? А много ли жителей областного центр бывали на борту ледокола «Ленин»? Уверен – единицы.

Мурманск пришёлся по душе и настоятелю римско-католической церкви отцу Алехандро, наверное, потому что окна церкви, в которой он служит, выходят на залив, на побережье которого совсем скоро развернётся масштабный фестиваль «Гольфстрим».

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».