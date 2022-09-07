СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске написали «Диктант Победы». В областном центре одной из площадок для исторического теста стало Нахимовское училище. Вместе с курсантами ответил на исторические вопросы и командующий Северным флотом.

Военнослужащие Северного флота наряду с жителями и гостями Мурманска приняли участие в фестивале спорта «Гольфстрим», который возобновили после двухлетнего перерыва.

А ещё в Мурманске открыли два новых детских сада, стены рядом с которыми украсили необычные муралы.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».