СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В начале сентября отмечали День грамотности, событие это для многих прошло незаметно. Но не для филологов, журналистов и просто неравнодушных к родному языку и речи людей. Мы нашли таких и в Мурманске, расспросили земляков об изменениях, которые происходят с правилами и нормами в родной речи.

Больше всего о ненормативном русском знают футбольные болельщики, но, когда матчи организуют на придомовых площадках, фанаты стараются соблюдать приличия. В городе завершился турнир по дворовому футболу.

Если эта лига уходит на каникулы, то с отдыха возвращается трупа Мурманского областного театра кукол. В учреждении готовятся к творческому сезону.

Подробно обо всём этом покажут и расскажу журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».