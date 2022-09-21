СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Русский язык может быть нескучным, а увлекательным и даже смешным, как мемы, которыми сейчас заполнен Интернет. Слышал, Карл, Наташа, перевернула мир вверх дном! Если вам непонятен смысл происходящего, значит, вы не следите за трендами в социальных сетях. А ведь такой язык привлекает молодёжь, считает учитель политехнического лицея Дарьяна Рогова. Она, к слову, участвует в проекте «Классная тема» и продвигает свой преподавательский стандарт на телешоу.