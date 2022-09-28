День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.22 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Мурманская область - один из самых военизированных регионов в России и одновременно - один из менее населённые. Поэтому в рамках частичной мобилизации в Заполярье призовут около 1000 резервистов. Тех, кому пришли повестки, будут отправляться на место переподготовки группами каждый день до 30 сентября.
Резервисты после учебки отправятся на Донбасс, как отмечал ранее глава государства, для контроля линии соприкосновения.
Напомним, на этой неделе из ДНР в нашу область приехали дети - сироты. 11 рябят встретили в аэропорту Мурманска.
Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Городские хроники».
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
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