СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманская область - один из самых военизированных регионов в России и одновременно - один из менее населённые. Поэтому в рамках частичной мобилизации в Заполярье призовут около 1000 резервистов. Тех, кому пришли повестки, будут отправляться на место переподготовки группами каждый день до 30 сентября.