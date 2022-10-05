СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманску 4 октября исполнилось 106 лет! Основные праздничные события в городе состоятся 8 октября, мы же подготовили для наших телезрителей кадры хроники, снятые в разное время в заполярной столице.

В этом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» так же поговорим о финансовой грамотности пенсионеров и профориентации, причём не только учеников школ или студентов колледжей, но и людей взрослых, специалистов своего дела.

Подробно обо всём этом покажут и подробно расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».